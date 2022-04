Schiffshebewerk Magdeburg soll besser erreichbar werden

Das Schiffshebewerk Magdeburg ist mit Fahrrad oder Nahverkehr noch nicht ideal erreichbar. Die Stadtverwaltung will das in Zukunft ändern.

Magdeburg - Wer von Rothensee aus mit dem Fahrrad zum Schiffshebewerk Magdeburg gelangen will, kann bislang auf der Fahrbahn der Straße Zur Schleuse fahren oder einen Trampelpfad am Ufer des Barleber Sees II nutzen. Laut dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2030plus, der im Februar 2022 nach Jahren der Vorbereitung und Planung endgültig vom Stadtrat beschlossen werden soll, wird sich das in Zukunft ändern.