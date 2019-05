Am Wochenende wurde in Magdeburg eine Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Drei junge Besucher Magdeburgs wurden von Unbekannten angegriffen und geschlagen. Die Jugendlichen erlitten teils schlimme Verletzungen.

Magdeburg l Die Polizei in Magdeburg fahndet nach mehreren Tatverdächtigen, die am Sonnabendabend in der Innenstadt drei Jugendliche auf offener Straße angegriffen und geschlagen haben sollen.

Die Opfer stammen laut Behördensprecher Frank Küssner aus dem Raum Baden-Württemberg und waren am Wochenende mit einer Schul-Arbeitsgruppe zu Gast bei den RoboCup German Open 2019. Der Wettbewerb wurde von Freitag bis Sonntag in den Messehallen am Herrenkrug ausgetragen. Hunderte Teilnehmer aus Deutschland und dem Ausland waren hier zu Gast.

Einen Zahn ausgeschlagen

Nach der Veranstaltung am Sonnabend hatten die Schüler die Innenstadt besucht. Die drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren waren unter anderem in einem Fast-Food-Restaurant in der Ernst-Reuter-Allee essen. Gegen 21 Uhr seien sie dort bereits von der späteren Tätergruppe provoziert und beleidigt worden, so der Polizeisprecher. Als das Trio das Restaurant verließ, wurde es von der Gruppe verfolgt. In Rathausnähe an der Straße Bei der Hauptwache holten die Täter die Jugendlichen ein und sprachen sie an.

Einzelne Beteiligte aus der Gruppe der Angreifer sollen dann mit Fäusten und in einem Fall mit einem Gegenstand vermutlich aus Plastik ins Gesicht der Jugendlichen geschlagen haben. Diese erlitten teils schlimme Gesichtsverletzungen. Ein Opfer soll einen Zahn verloren haben.

Täter sind geflohen

Die Verletzten mussten anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, sagte Frank Küssner der Volksstimme. Die Täter waren geflüchtet. Man habe sie trotz der eingeleiteten Fahndung nicht ausfindig machen können, erklärte der Behördensprecher. Die Polizei habe Anzeigen wegen Verdachts der Körperverletzung bzw. Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Bei den Tätern soll es sich um circa 10 Personen im Alter von 16 bis 19 Jahren gehandelt haben, mit sowohl mitteleuropäischem als auch südländischem Aussehen. Die Täter sprachen deutsch.

Zwei der Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. männlich, ca. 17 bis 19 Jahre, ca. 175 bis 180 cm groß, schlanke Gestalt, schwarze kurze Haare, im Deckhaar auffällig blond gefärbte Locken, Seitenhaar rasiert (südländisches Aussehen), bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke;

2. männlich, ca. 175 bis 180 cm groß, schlanke Gestalt, dunkelbraune Haare, Haarspitzen blond gefärbt (südländisches Aussehen), bekleidet mit schwarzer Jacke mit weißen Streifen an den Armen.

Die Polizei hofft nun, mit Hilfe von Zeugenaussagen der Täter habhaft zu werden. Personen, die Hinweise zum Geschehen oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546 32 92 bei der Polizei zu melden.