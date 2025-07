Niklas Könnemann ist bereit für die Jugendspiele in Skopje.

Magdeburg - Es war ein Drama, aber ein Drama mit positiven Erkenntnissen. Niklas Könnemann vom SC Magdeburg hat bei den deutschen U-18-Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid den Speer zur persönlichen Bestweite und zum ersten 70-Meter-Wurf seiner jungen Karriere katapultiert. Das 700 Gramm schwere Gerät stach im Lohrheidestadion bei 72,20 Metern ins Feld, damit hat sich der 17-Jährige sogleich auf Platz fünf im europäischen Ranking seiner Altersklasse positioniert. Das lässt ihn noch optimistischer auf ein gutes Ergebnis bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF), die am kommenden Sonnabend in Skopje (Nordmazedonien) beginnen, blicken.