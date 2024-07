Im August findet auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg eine riesige TV-Show des Senders Vox statt. Viele Musik-Ikonen werden kommen. Das sind die Hintergründe.

Schlagerparty in Magdeburg

Wie hier bei einem Boxabend können im August die Zuschauer auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg viele Topstars, dieses Mal aber aus der Musikbranche, erleben.

Magdeburg. - Teile der neuen Vox-Show "Sing meinen Schlager" werden am 15. und 16. August auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark produziert. Moderiert wird die Sendung von Inka Bause, die aus "Bauer sucht Frau" bekannt ist.

In den ersten zwei Folgen dreht sich laut Vox alles um die Schlager-Legenden Marianne Rosenberg und Matthias Reim und ihre größten Hits. Mehr als 1.000 Zuschauer werden in Magdeburg erwartet.

Schlagershow in Magdeburg: Inka Bause moderiert

Matthias Reim, der am 15. August an der Reihe ist, ist bekannt für seine Hits wie "Verdammt ich lieb Dich", "Ich hab geträumt von Dir" und "Ich hab mich so auf Dich gefreut".

Marianne Rosenberg zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen, so Vox. Ihre Hits "Er gehört zu mir", "Lieder der Nacht" und "Marleen" seien absolute Kultsongs. Diese Hits werden am 16. August performt.

Vox produziert in Magdeburg Folgen von "Sing meinen Schlager"

Beide Musiker sollen bei "Sing meinen Schlager" gebührend gefeiert werden. An zwei Abenden widmen sich bekannte Künstler der größten Songs von jeweils einem Star-Act und interpretieren diese auf ihre eigene Weise und völlig neu - ob als Einzelinterpret, im Duett oder Ensemble, heißt es.

Als Gäste sind unter anderem Semino Rossi, Conchita Wurst, Anna-Maria Zimmermann und Eko Fresh eingeladen. Tickets sind ab 29 Euro im Internet erhältlich.

Die Ausstrahlung der beiden Folgen ist für Herbst 2024 bei VOX geplant.