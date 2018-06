Arbeit an den Widerlagern für die neuen Brücken an der Tunnelbaustelle in Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Das Unwetter vom Mittwoch hat auch die Arbeiten auf der Tunnelbaustelle in Magdeburg gestört. Inzwischen ist das Wasser abgepumpt.

Magdeburg l Das Unwetter mit Starkregen am Mittwoch hat auch auf der Tunnelbaustelle am Magdeburger Hauptbahnhof für Störungen gesorgt. Die Regenmassen, die binnen kurzer Zeit niedergegangen sind, führten dazu, dass die Kanalanlagen am Damaschkeplatz übergelaufen sind und das Wasser in die Baustelle floss. Durch das Gefälle – die Baugrube liegt tiefer – konnten die Wassermassen nicht abfließen.

Die Wasserhaltungsanlage auf der Baustelle, die mit Pumpen das Grundwasser in die Künette ableitet, wurde bei dem Unwetter nicht beschädigt. Die Anlage schaffte es jedoch nicht, die Wassermassen schnell genug abzupumpen. Daher waren die Tunneldecken und Pfahlkopfbalken mit bereits eingebauter Bewehrung und die zur Betonage vorbereiteten Tunneldecken und Pfahlkopfbalken am ehemaligen Bahnpostdepot komplett mit Wasser, Schlamm und Unrat vollgelaufen. Auch in das Widerlager für die künftige Brücke auf der Nordseite wurde Material aus der Böschung in die Bewehrung und Schalung gespült.

Schlammwasser abgepumpt

Die Baufirma hat nach dem Unwetter sofort damit begonnen, das in den Baugruben stehende Schlammwasser abzupumpen. Dafür wurden zusätzliche Pumpen eingesetzt. Zudem wurde durch einen Subunternehmer eine Kolbenpumpe auf der Baustelle installiert. Die verschlammten Teile der Schalung und Bewehrung für Decke und Kopfbalken wurden mit einem Hochdruckreiniger gesäubert.

Ein Ausfall auch bei der Energieversorgung: Die Stromanlage ist durch den Starkregen ausgefallen, da die Stromkästen unter Wasser standen. Nicht betroffen war die Stromversorgung der Krane. Die elektrischen Anlagenteile mussten aus Sicherheitsgründen überprüft sowie Stromkabel und Verteilerkästen teilweise erneuert werden.

Zufahrten noch nicht gereinigt

Mittlerweile sind die Folgen des Unwetters aber zum größten Teil behoben. Einzig an der Zufahrt zum Bahnpostdepot und am Pumpwerk Kölner Platz wurde bisher nur abgepumpt und noch nicht gereinigt.

Zurzeit laufen die Arbeiten an der Tunneldecke nur noch an zwei Blöcken im Bereich des früheren Bahnpostamts. Ansonsten sind die Arbeiten an der Decke abgeschlossen. Bei den Bohrpfählen standen noch Arbeiten am Tunnelende auf der Seite der Innenstadt aus. Auch hier wurde in den vergangenen Tagen ein großer Teil der Arbeit abgeschlossen.

Aushub der Erdmassen

Der nächste wichtige große Schritt für den Tunnel ist nach der Fertigstellung der Decke und der Bohrpfähle aus Beton, aus denen sich die Wände des Tunnels zusammensetzen, der Aushub der Erdmassen darunter. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann der Boden und damit auch die Fahrbahn für die Spuren für die Autos gebaut werden.

Die neu strukturierte Projektgruppe der Tunnelbaustelle hat zu Beginn dieser Woche Ende Mai 2018 die Büroräume im City Carré bezogen. „Mit der Nähe zur Baustelle ergeben sich kürzere und damit beschleunigte Arbeitswege und -prozesse“, heißt es seitens der Magdeburger Stadtverwaltung.