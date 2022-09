Schloss Randau in Magdeburg: Zwangsverfahren steht im Raum

Das schlossähnliche Gutshaus am Ortseingang von Magdeburg-Randau war einst Aushängeschild für den Ort. Doch nun steht es schon seit Jahren leer. Zum Ärger der Anwohner.

Magdeburg - Kaum ein anderes Gebäude in Randau bringt die Bürger derart in Wallung wie das schlossähnliche Gutshaus am Ortseingang. Im positiven wie im negativen Sinne.