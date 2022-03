Schmuckes Dokument für die Gesellen in Magdeburg

Magdeburg - Als Meisterbrief und von Altmeisterehrungen sind sie schon bekannt: schmuckvolle Dokumente, die eingerahmt an den Arbeitsstätten von der Qualifikation ihrer Inhaber künden. Und so etwas soll es ab diesem Jahr auch für Gesellen geben. Bei den feierlichen Freisprechungen möchte die Kreishandwerkerschaft Börde-Elbe in wenigen Tagen die ersten Schmuckurkunden an Gesellen übergeben, die in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Prüfungen bestanden haben.