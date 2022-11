Video: Erster Schnee in Magdeburg - so eisig wird das Wetter am Wochenende

Es wird frostig am Wochenende in Magdeburg. Schon am Freitag rieselte Schneegestöber über die Landeshauptstadt.

In Magdeburg soll es eisig werden am Wochenende. Schnee ist bereits für Freitag und nochmal am Sonntag angesagt. Foto:

Magdeburg - Auch in Magdeburg soll an diesem Wochenende die sogenannte "Schneewurst" angerollt kommen, vor der der Deutsche Wetterdienst warnt. Die Einwohner der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts sollten also lieber eine wärmende Schicht mehr anlegen.

Am Freitag schneit es bereits seit 10:30 Uhr. Gleichzeitig sollen die Temperaturen zur Nacht hin bis auf Minus vier Grad absinken. Es wird also frostig.

Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Am Freitag schneite es das erste Mal in Magdeburg. Video: Samantha Günther

Wettervorhersage für Magdeburg am Wochenende

Am Sonnabend ist das Schneegestöber aber vorerst bereits wieder vorbei. Erst am Sonntagabend sollen wieder Eiskristalle vom Himmel fallen. Ab 20 Uhr müssen sich die Magdeburger dann wieder auf Schneefall einstellen.

Dabei sollen die Temperaturen am Wochenende immer wieder in den Minusbereich rutschen. Sowohl Sonnabend, als auch Sonntag fällt das Thermometer draußen auf - 6 Grad. Bereits am Montag sollen die Temperaturen übrigens wieder zwischen 7 und 1 Grad Celsius in Magdeburg liegen.