Deutscher Wetterdienst: Warnung vor Glätte in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagabend in vielen Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt vor Glätte gewarnt. Wo Autofahrer aufpassen müssen.

Magdeburg/DUR/acs - Nach dem ersten Schneefall am Nachmittag kann es am Freitagabend in einigen Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt glatt werden. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Lesen Sie auch: Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Erster Schnee fällt bereits

In Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, im Kreis Mansfeld-Südharz, im Salzlandkreis sowie im Saalekreis, Kreis Wittenberg, Kreis Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, im Kreis Börde, Kreis Harz und im Kreis Jerichower Land hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor Glätte ausgesprochen. Die Warnung gilt bis Samstag, den 19. November 2022, um 10 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren: Video: Erster Schnee in Magdeburg - so eisig wird das Wetter am Wochenende

Der DWD rät dazu, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden bzw. das Verhalten im Straßenverkehr der örtlichen Wetterlage anzupassen. Verzögerungen und Behinderungen im Straßenverkehr sollten eingeplant werden. Aufenthalte im Wald, unter Masten und Stromleitungen sollten vermieden werden.