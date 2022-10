Schnelles Internet für Magdeburg

Der heimische Anbieter MDCC liefert schnelles Internet für 96.000 Magdeburger Haushalte. Obendrauf kommen TV und Telefon. Was das für Kunden für die Zukunft bedeutet.

Magdeburg - Die MDCC Magdeburg-City-Com GmbH – kurz MDCC – ist der größte Internet- und Fernsehversorger in Magdeburg. 96.000 Haushalte sind an sein Netz angeschlossen. Wie sind die Zukunftsaussichten im 25. Jahr des Bestehens und was können die Kunden erwarten? Rainer Schweingel fragte bei MDCC-Geschäftsführer Guido Nienhaus nach.