Nach den Schüssen in Magdeburgs Stadtteil Sudenburg am Samstag ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem Täter. Er hatte einem 24-Jährigen in den Fuß geschossen.

Nach Schüssen in Magdeburg: Polizei sucht weiter nach Täter

Ein Polizeiwagen sperrt am späten Samstagabend (13. September 2025) die Halberstädter Straße in Magdeburg ab.

Magdeburg. - Die Suche nach dem bislang unbekannten Schützen von Magdeburg geht bei der Polizei mit Hochdruck weiter. Noch habe man keinen Tatverdächtigen ermitteln können, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am Montag sagte.

Unterdessen hat das Opfer, ein 24-jähriger Mann aus Pakistan, das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Unbekannte, der am Sonnabend (13. September 2025) vor einem Restaurant im Magdeburger Stadtteil Sudenburg, auf den Mann geschossen und ihn am Fuß verletzt hatte, ist weiter flüchtig.

Gegen den Schützen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Die Polizei hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht:

circa 180 bis 185 Zentimeter groß

breite Statur

südländischer Phänotyp, Bart

sprach gebrochenes Deutsch

trug schwarze Bekleidung, schwarzes Basecap, schwarze Sonnenbrille

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0391/ 5461010 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.