In Magdeburg-Sudenburg gab es einen Großeinsatz der Polizei. Die Halberstädter Straße war gesperrt. Ein Unbekannter hatte auf einen Mann geschossen und ihn verletzt.

Die Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ein Spürhund ist vor Ort.

Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg gab es in der Nacht zum 14. September 2025 einen Großeinsatz der Polizei. Die Halberstädter Straße war seit dem späten Abend zwischen dem Südring und der Braunschweiger Straße komplett abgeriegelt. Schwerbewaffnete Polizisten stoppten alle Autofahrer und Fußgänger.