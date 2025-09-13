Suche mit Hubschrauber und Spürhund Großeinsatz in Magdeburg-Sudenburg: Schüsse an der Halberstädter Straße
In Magdeburg-Sudenburg gab es einen Großeinsatz der Polizei. Die Halberstädter Straße war gesperrt. Ein Unbekannter hatte auf einen Mann geschossen und ihn verletzt.
Aktualisiert: 14.09.2025, 12:01
Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg gab es in der Nacht zum 14. September 2025 einen Großeinsatz der Polizei. Die Halberstädter Straße war seit dem späten Abend zwischen dem Südring und der Braunschweiger Straße komplett abgeriegelt. Schwerbewaffnete Polizisten stoppten alle Autofahrer und Fußgänger.