Schule in Magdeburg: Keine kleinen Klassen für Große

Magdeburg - Es gelingt zwar nicht immer – aber in vielen Fällen gelingt es in den ersten Klassen, die vom Stadtrat geforderte Maximalgröße von Klassen bei der Einschulung von Kindern und Jugendlichen einzuhalten. Nicht mehr als 22 Mädchen und Jungen sollen nach Möglichkeit gemeinsam in einer Klasse lernen. Doch an den weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Landeshauptstadt sieht die Situation völlig anders aus: