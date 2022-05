Schüler sind in Magdeburg für jüdische Familie als Stolperstein-Paten im Einsatz

Mit Messingtafeln als sogenannte Stolpersteine wird an Menschen erinnert, die in der NS-Zeit verfolgt und vertrieben wurden. In Magdeburg sind Schüler als Paten aktiv.

Sechs Mitgliedern der Familie Katzmann sind die Stolpersteine in der Klausener Straße in Magdeburg gewidmt. Schüler der Sudenburger Gemeinschaftsschule haben die Patenschaft für sie übernommen.

Magdeburg - „Wir als Schule, mit einer Schülerschaft aus unterschiedlichsten Ethnien und kulturellen Hintergründen, leben jeden Tag das vielfältige und respektvolle Miteinander und sind daher besonders stolz über die langfristige Patenschaft, um gerade mit der Putzaktion zu erinnern und zu mahnen“, wird Christian Wiese, pädagogischer Koordinator der Gemeinschaftsschule „Johann Wolfgang von Goethe“, in einer Mitteilung zitiert. Nicht ohne Grund.

Kleine Tafeln als Erinnerung und Mahnung zugleich

Die Sudenburger Einrichtung, die derzeit wegen Umbaus ein Ausweichquartier an der Schilfbreite nutzt, trägt den Titel „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ und hat als solche in diesem Jahr die Patenschaft für sechs sogenannte Stolpersteine im Stadtteil übernommen. Mit den im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln wird an das Schicksal der Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Zuletzt wurden in der Stadt Stolpersteine entwendet, die dann ersetzt worden sind.

Die jüdische Familie Katzmann, der die sechs Stolpersteinen gewidmet sind, lebte bis zu ihrer Vertreibung und Ermordung durch die Nationalsozialisten in der Klausener Straße 9 (ehemals Westendstraße). Ausgestattet mit Schwämmen, Wasser, Tüchern und Putzmittel sind Schüler der Klasse 7d nun im Einsatz gewesen, die witterungsbedingten Verunreinigungen von den quadratischen Messingtafeln zu beseitigen.

Im Anschluss an die Putzanktion haben die Siebtklässler in Magdeburg Informationen zur Familie Katzmann verlesen, die sie vorab recherchiert hatten. Foto: Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Magdeburg

Die Schülergruppe versammelte sich zudem, um Rosen niederzulegen, eine Gedenkminute einzulegen und aus dem Leben der Familie Katzmann vorzulesen. In der Schule wurde dazu mit der Klassenlehrerin Julia Güldner recherchiert. „Bezeichnend war, dass sich selbst unsere sonst desinteressierten Schüler aktiv zeigten und sich rege Gedanken zu den Lebensläufen gemacht haben“, wird sie zitiert.