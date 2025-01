Wenn der Entwurf der Schulgesetz-Novelle durchkommt, sind in Magdeburg zwölf Grundschulen in Gefahr.

Aufgeregt sitzen Mädchen und Jungen mit ihren Ranzen in der Grundschule. In Magdeburg stehen mehrere Grundschulen vor dem Aus.

Magdeburg. - Zum Schuljahr 2026/2027 werden an den 32 Grundschulen in kommunaler Trägerschaft wahrscheinlich 2.102 Mädchen und Jungen eingeschult. Der Klassenschnitt beträgt somit 20,6 Schüler. Damit bleibt die Stadt Magdeburg ihrem selbst gesteckten Ziel treu, dass nicht mehr als 22 Kinder in einer Grundschulklasse lernen sollen. Bei aller Freude darüber gehen auch Sorgen um, dass sich mit der Schulgesetz-Novelle, die ein Jahr später greift, alles ändern soll. Sind dann doch 20 Schulen, darunter zwölf Grundschulen, in Gefahr.