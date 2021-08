Schulstart im halben Gymnasium in Magdeburg

Magdeburg - Sorgen hat in den vergangenen Monaten das Edithagymnasium dem Kommunalen Gebäudemanagement (KGM) bereitet. Nicht etwa, dass sich die Kinder und Jugendlichen, die in dem Gebäude neben der Baustelle, nicht ausreichend an die Baustellenabsperrung gehalten hätten. Vielmehr geht es um die Sanierung der beiden anderen Gebäude sowie den Neubau von Außenanlagen und eines Foyer- und Aulagebäudes. Hier sind nicht allein die Kosten in die Höhe gegangen.

Auch der letzte Zeitplan kann nicht gehalten werden. Die Folge: Anders als geplant, kann das Edithagymnasium zum Schulstart nicht den gesamten sanierten Gebäudekomplex in Besitz nehmen, sondern nur einen Teil. Wie auf einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Sport weiter zu erfahren war, könne eines der beiden sanierten Gebäude voraussichtlich noch nicht genutzt werden. Es werde baulich von dem Bereich, der bereits für den Schulbetrieb genutzt werden kann, getrennt. Diese Entwicklung sei sowohl mit dem Bauordnungsamt als auch mit der Schulleitung abgestimmt worden, so dass dem Schulstart Anfang September trotz der Verzögerung nichts im Weg steht.

Anarchie am Bau

Chris Wasser vom KGM sprach von einer Art Anarchie auf dem Bau. Firmen könnten wegen des Drucks von Lieferanten, die für das Material immer höhere Preise verlangen, nicht mehr antreten. Bei jedem Bauvorhaben sei das zu beobachten.

Beim Edithagymnasium hatte zudem zu Verzögerungen geführt, dass erneut ein in der Ausschreibung unterlegener Baubetrieb gegen die Entscheidung geklagt hat. Da Entscheidungen zu einem solchen Fall ihre Zeit brauchen, ist auch hier eine Verzögerung absehbar.

Junges Gymnasium für Magdeburg

Fast schon nachrangig wirkt an dieser Stelle, dass der Sportbetrieb in der Halle der Schule zwar aufgenommen werden kann – dass aber noch ein Trennvorhang fehlt.

Das Edithagymnasium ist aus einer Außenstelle des Albert-Einstein-Gymnasiums hervorgegangen. Nach dem Einzug in den früheren Berufsschulkomplex am Lorenzweg sollten zwei leerstehende Gebäude zügig saniert werden. Doch da sich die Beantragung von Fördermitteln hinzog, verzögerte sich schon der Start der Arbeiten – obwohl die von Jahr zu Jahr aufwachsende Schule aufgrund einer steigenden Zahl von Gymnasiasten in ganz Magdeburg räumlich an ihren Grenzen angekommen war.