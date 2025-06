Von Mai bis Ende August dauert die Freibadsaison in Magdeburg. In Olvenstedt befindet sich das Freibad direkt neben dem Hallenbad. Können Besucher bei schlechtem Wetter dort schwimmen gehen? Wo die Magdeburger wann schwimmen gehen können.

Bei heißen Temperaturen können Besucher sich im Erich-Rademacher-Bad in Magdeburg-Olvenstedt abkühlen. Bei Regen wäre ein Besuch in der Schwimmhalle geeigneter.

Magdeburg. - Offiziell geht die Freibadsaison in Magdeburg in diesem Jahr von Mitte Mai bis Ende August. Das Wetter der vergangenen Wochen lässt jedoch einen entspannten Tag im Freibad selten zu. Regen und kühle Temperaturen laden nicht gerade zum Besuch im Freibad ein. Könnte das Erich-Rademacher-Bad in Olvenstedt dann an regnerischen Tagen geschlossen bleiben und dafür öffnet die Schwimmhalle, die sich direkt nebenan befindet?