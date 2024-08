Entenfamilie lebt und schwimmt in Magdeburger Freibad

Magdeburg - Sie kommen morgens gesammelt durch den Haupteingang des Erich-Rademacher-Freibads hinein, suchen sich ein Plätzchen im Schatten, sonnen sich am Beckenrand und ziehen ihre Bahnen im Becken. Die Rede ist von einer Großfamilie, die gerade in Olvenstedt für Gesprächsstoff sorgt. Eine Entenmama mit ihren sechs Jungen ist seit Anfang Juli täglich im Freibad anzutreffen.

Das berichten nicht nur Gäste, sondern wird auch vom Personal bestätigt. „Sie halten sich auf der Wiese, aber auch zwischen den Gästen auf. Sie haben keine Berührungsängste“, sagt Simone Wiederhold, leitende Schwimmmeisterin des Bads. Daher komme es auch vor, dass die Enten zusammen mit den Gästen ihre Bahnen schwimmen und mittendrin statt nur dabei sind.

Im Erich-Rademacher-Freibad Olvenstedt ist seit Anfang Juli täglich eine Entenmama mit ihren sechs Kindern zu Besuch. Sie sonnen sich am Beckenrand, auf der Wiese oder schwimmen mit den Gästen zusammen im Wasser. Foto: privat

Dass eine so große Familie im Schwimmbad zu Besuch ist, sei das erste Mal der Fall. In den vergangenen Jahren seien eher vereinzelt ein paar Enten auf das Gelände gekommen.

Trockenheit im Floraparkgarten-Teich ist Problem

Sie habe auch beobachtet, woran das liegen könnte, sagt Simone Wiederhold. Ganz in der Nähe gab es im Floraparkgarten einen Teich. „Wenn der voller Wasser war, hatten wir keine Enten hier. Seit dort kein Wasser mehr ist, kommen die Enten vermehrt zu uns.“

Das Becken in der Parkanlage zwischen Neu-Olvenstedt und Nordwest hat schon lange mit Trockenheit zu kämpfen. Alle Bemühungen, das Wasser zu halten, sind gescheitert. Anfang des Jahres war der Teich kurzzeitig mit Wasser gefüllt – mittlerweile ist die Stelle bewachsen. Den Enten in der Gegend würde daher eine Wasserstelle fehlen, vermutet das Personal des Olvenstedter Freibads.

Magdeburger Familien erfreut über Enten

Die meisten Gäste würden sich über die tierischen Besucher freuen. Ein Leser der Volksstimme schreibt: „Die Entenfamilie lässt sich auch nicht davon stören, wenn Hunderte Leute im Wasser toben. Die schwimmen einfach mittendurch. Für die Kinder ist das jedenfalls immer eine Attraktion.“ Weitere Zuschriften und die Erzählungen des Freibad-Personals klingen ähnlich. „Die Besucher freuen sich und finden die Entenfamilie süß“, sagt die Schwimmmeisterin.

Auch interessant: Umbau und Personalmangel: Magdeburger Schwimmhalle schließt vorzeitig.

Die Entenfamilie spaziert gemeinsam über die Grünfläche des Olvenstedter Freibads. Foto: Lena Bellon

Für die Mitarbeitenden des Freibads bedeute der Enten-Besuch jedoch vor allem mehr Arbeit. „Wir müssen sehr viel mehr und intensiver sauber machen. Die Enten machen mehr Dreck“, sagt Wiederhold. Sieben Enten bedeuten schließlich auch eine Menge Hinterlassenschaften.

Lesen Sie auch: Magdeburger Enten schwimmen im Müll: Das ist der Grund

Tägliche Kontrollen im Freibad in Magdeburg-Olvenstedt

Ob mit oder ohne Enten würde täglich die Wasserqualität kontrolliert. Die Werte seien trotz der Enten aktuell unverändert in Ordnung. Dem Team sei bewusst, dass sie wegen der Tiere im Wasser ein besonderes Augenmerk auf die Hygiene legen müssten. Das Gesundheitsamt kontrolliere zusätzlich regelmäßig die Qualität. Eigentlich sind Tiere im Freibad nämlich verboten. Hunde beispielsweise dürfen dort auch nicht baden gehen. Durch Tiere und beispielsweise deren Kot könnten Bakterien in das Wasser gelangen. Das Freibadpersonal hätte Sorge, dass durch die Enten Colibakterien in das Wasser gelangen.

Laut dem „Offiziellen Gesundheitsportal der deutschen ApothekerInnen“ seien diese jedoch „per se nicht schädlich für den Menschen“ und würden meistens wieder ausgeschieden werden, wenn sie über das Wasser aufgenommen werden würden. Wenn beispielsweise Trinkwasser stark mit Colibakterien verunreinigt sei, könnte es zu Durchfall oder Magen-Darm-Beschwerden kommen.