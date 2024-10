Der Olympiasieg von SCM-Schwimmer Lukas Märtens in Paris hat für einen Boom gesorgt. Und die Pläne für eine neue Schwimmhalle in Magdeburg vorangetrieben.

Lukas Märtens im Schwimmbecken: Sein Olympiasieg in Paris beflügelt die Pläne einer neuen Schwimmhalle für den Leistungssport in Magdeburg.

Magdeburg. - Gut drei Monate ist es inzwischen her, dass Lukas Märtens in einem furiosen Finale über 400 Meter Freistil im Becken von Paris olympisches Gold gewann. In Magdeburg sind die tränenreichen Szenen und die Werbung, die er anschließend im Fernsehen für seine Heimatstadt machte, noch immer präsent.