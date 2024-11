Die Reihen beim Heimspiel der SCM-Youngsters gegen HC Burgenland in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle am 2. November 2024 waren gut gefüllt. So gut, dass viele hinter den Sitzplätzen am Rand oder hinter den Monitoren stehen mussten. Durch den Einzug der Tribüne auf der anderen Seite fielen knapp 300 Plätze weg.

Foto: Romy Bergmann