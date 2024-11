Magdeburg - Pablo Lange feierte diese gelungene Abwehraktion wie einen eigenen Treffer. In der Schlussminute hatte der Linksaußen der SCM-Youngsters am Samstagabend ein Stürmerfoul gezogen. Sofort sprang der 19-Jährige, der am Mittwoch zuvor gegen Zagreb (36:24) sein Champions-League-Debüt bei den Profis gegeben hatte, auf und ballte die Faust. Denn in diesem Moment war klar: Die Youngsters werden im Drittliga-Heimspiel gegen den HC Burgenland mindestens einen überraschenden Punkt holen. Am Ende waren es nach dem 36:35 (17:21)-Erfolg sogar zwei.

