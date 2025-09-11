Veranstaltung an der Milchkuranstalt Sechs-Liter-Riesling als Hingucker beim 4. Magdeburger Weinfest
Vom 11. bis 14. September 2025 wird an der Schweizer Milchkuranstalt zum 4. Mal das Magdeburger Weinfest veranstaltet. Über 100 verschiedene Weine können probiert werden.
11.09.2025, 15:00
Magdeburg. - Die Sechs-Liter-Flasche, eine Riesling-Sonderabfüllung, ist nicht nur ein Hingucker beim 4. Magdeburger Weinfest in der Schweizer Milchkuranstalt. Sie kann auch erworben werden, sagt Stephan Schwarz. Mit ihrem Preis von über 700 Euro ist sie allerdings auch kein Schnäppchen.