weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Veranstaltung an der Milchkuranstalt: Sechs-Liter-Riesling als Hingucker beim 4. Magdeburger Weinfest

Veranstaltung an der Milchkuranstalt Sechs-Liter-Riesling als Hingucker beim 4. Magdeburger Weinfest

Vom 11. bis 14. September 2025 wird an der Schweizer Milchkuranstalt zum 4. Mal das Magdeburger Weinfest veranstaltet. Über 100 verschiedene Weine können probiert werden.

Von Stefan Harter 11.09.2025, 15:00
Das Team der Schweizer Milchkuranstalt freut sich auf den Start des 4. Magdeburger Weinfests.
Das Team der Schweizer Milchkuranstalt freut sich auf den Start des 4. Magdeburger Weinfests. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Die Sechs-Liter-Flasche, eine Riesling-Sonderabfüllung, ist nicht nur ein Hingucker beim 4. Magdeburger Weinfest in der Schweizer Milchkuranstalt. Sie kann auch erworben werden, sagt Stephan Schwarz. Mit ihrem Preis von über 700 Euro ist sie allerdings auch kein Schnäppchen.