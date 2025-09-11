Vom 11. bis 14. September 2025 wird an der Schweizer Milchkuranstalt zum 4. Mal das Magdeburger Weinfest veranstaltet. Über 100 verschiedene Weine können probiert werden.

Das Team der Schweizer Milchkuranstalt freut sich auf den Start des 4. Magdeburger Weinfests.

Magdeburg. - Die Sechs-Liter-Flasche, eine Riesling-Sonderabfüllung, ist nicht nur ein Hingucker beim 4. Magdeburger Weinfest in der Schweizer Milchkuranstalt. Sie kann auch erworben werden, sagt Stephan Schwarz. Mit ihrem Preis von über 700 Euro ist sie allerdings auch kein Schnäppchen.