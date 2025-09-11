Beim vierten Cleaning Award haben Schüler der Neuen Schule Magdeburg die Umgebung des Moritzplatzes von Müll befreit. Dabei fanden sie einiges Unerwartetes.

Mit einem ebenfalls auf der Straße gefundenen Einkaufswagen sammeln Schüler in Magdeburg-Neustadt Müll von der Straße.

Magdeburg. - Zum vierten Mal beteiligten sich Magdeburger Schulen am sogenannten Cleaning Award. 2025 machen vier Einrichtungen in vier Stadtteilen mit. Am 11. September 2025 sammelten circa 250 Schüler der Neuen Schule Magdeburgim Stadtteil Neue Neustadt den Müll von der Straße - und fanden einige unerwartete Dinge.