Selbsttest: Eine Corona-Booster-Impfung und ihre Folgen

Magdeburg - Bloß nicht hinsehen – ich hasse Spritzen. Am Sonnabend habe ich in der Sporthalle Sudenburg in Magdeburg meine Booster-Impfung bekommen – nur viereinhalb Monate nach meiner zweiten Impfung im Juli. Einerseits bin ich erleichtert, fühle mich damit besser für die kommende Zeit gewappnet. Andererseits bange ich: Wird mich diese Corona-Impfung auch so umwerfen, wie es Freunden und Bekannten ergangen ist?