Einen Blick hinter die Kulissen des Magdeburger Rathauses und einen Einblick in die Arbeit der Verwaltung gibt es am 30. September.

Das Magdeburger Rathaus öffnet am 30. September für Besucher. Im Frankesaal können mit Oberbürgermeisterin Simone Borris Selfies gemacht werden.

Magdeburg (vs) - Die Stadtverwaltung lädt am kommenden Sonnabend, 30. September, zum Tag der offenen Rathaustür ein. Verwaltung, kommunale Eigenbetriebe, Ratsfraktionen sowie Magdeburger Vereine und Verbände präsentieren sich im Alten Rathaus und auf dem Alten Markt. Zusätzlich präsentieren sich in der Johanniskirche Magdeburger Selbsthilfegruppen.

Oberbürgermeisterin Simone Borris eröffnet den Aktionstag um 11 Uhr am Rathausportal. Der Aktionstag läuft bis 16 Uhr. „Alle Magdeburgerinnen und Magdeburger sowie Freunde der Stadt sind herzlich zum Tag der offenen Rathaustür eingeladen. Als Fortsetzung des traditionellen Rathausfestes haben interessierte Bürgerinnen und Bürger an diesem Tag die Möglichkeit, die vielseitigen Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung kennenzulernen. Wir freuen uns auf den direkten Austausch!“, so Oberbürgermeisterin Simone Borris zum Informationstag.

Führungen durch das Magdeburger Rathaus

Unter anderem können die Gäste anhand von Quizfragen das Alte Rathaus bei einer Rallye interaktiv entdecken. Ein weiterer Höhepunkt des Programms ist ein Spot für Selfies im Frankesaal. Hier können Besucher gemeinsame Fotos mit der Oberbürgermeisterin, dem Kaiser-Otto-Darsteller Willi Willmann sowie dem Maskottchen des Magdeburger Zoos machen.

Bei Führungen durch das Magdeburger Rathaus können Besucher im Ratssaal Probesitzen. Archivfoto: Peter Ließmann

Zudem zeigt der Eigenbetrieb Stadtgärten und Friedhöfe um 13.30 und 15 Uhr im Ratssaal den Film „Auf Leben und Tod – Der Magdeburger Westfriedhof“ aus der Dokumentationsreihe des MDR „Der Osten – Entdecke, wo du lebst“.

Beim Malwettbewerb „Male das Alte Rathaus im neuen Gewand“ am Stand des Eigenbetriebs Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg können die erfolgreichsten Teilnehmer Tickets für den Elbauenpark, den Zoo und das Theater gewinnen. Eine Jury rund um die Oberbürgermeisterin wählt die drei außergewöhnlichsten Rathausbilder aus, die künftig auch im Alten Rathaus ausgestellt werden.

Kinder- und Sportfest auf dem Alten Markt in Magdeburg

Von 10.50 bis 11 Uhr gibt es ein Carillon-Konzert durch Glockenspieler Frank Müller. Vom Eingangsbereich des Alten Rathauses ausgehend starten am Aktionstag Führungen durch das Haus: 12, 13 und 14 Uhr – Rathausführungen durch die Magdeburger Tourist-Information; 11.30, 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr – Besichtigung des Glockenspiels im Dachstuhl des Alten Rathauses.

Auf dem Alten Markt können die Gäste auf dem Kinder- und Sportfest aktiv werden. Unter anderem wird eine Hüpfburg aufgestellt und es können Fahrzeuge der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks sowie des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs (SAB) besichtigt werden.

Weitere Besonderheiten sind die Pedelec-Staffel des Ordnungsamtlichen Dienstes sowie ein kleiner Biogarten in einem Container des SAB.