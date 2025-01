Ermittlungen laufen Seuchenangst um gerettete Schafherde in Magdeburg

Nachdem auf einem Grundstück an der Berliner Chaussee Hunderte Schafe elendig verendet sind, gibt es nun auch große Sorgen um die Geretteten. So sollen Tiere laut Berichten unter starken Schmerzen leiden. Was die Stadt dazu sagt.