Michéle, Kandidatin bei Shopping Queen in Magdeburg, und Boutique-Inhaberin Isabel Kuntermann geben Einblicke hinter die Kulissen. Erfahren Sie, wie der Dreh ablief und was vor und hinter der Kamera passierte.

Kandidatin und Boutique-Inhaberin gewähren Einblicke zu Shopping Queen in Magdeburg

Die Shopping-Queen-Kandidatinnen Yvonne, Michéle, Bianca, Katharina und Marleen (von links) aus Magdeburg mit Guido Maria Kretschmer im Studio des Star-Designers in Hamburg.

Magdeburg. - Lustige Sprüche von Guido Maria Kretschmer, modebegeisterte Kandidatinnen in schicken Outfits und dazu bekannte Magdeburg-Spots: Die Vox-Show „Shopping Queen“, die in dieser Woche Montag bis Freitag über den Bildschirm flimmerte, sorgte für beste Nachmittags-Unterhaltung. Doch wie war die Drehwoche eigentlich? Kandidatin Michéle, die am Donnerstag bei Boutique-Inhaberin Isabel Kuntermann shoppen ging, gewährt mit ihr gemeinsam Einblicke hinter die Kulissen.