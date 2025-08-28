„Shopping Queen“ kehrt zurück nach Magdeburg. Wann die beliebte Sendung mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer ausgestrahlt wird und zu welchem Motto die Kandidatinnen den perfekten Look kreieren müssen.

Shopping Queen in Magdeburg: Dieses glamouröse Motto wartet auf die Kandidatinnen

Guido Maria Kretschmer ist Moderator der beliebten Sendung „Shopping Queen“. Diese gastiert zum zweiten Mal in Magdeburg.

Magdeburg. - Die beliebte Vox-Sendung „Shopping Queen“ gastiert zum zweiten Mal in Magdeburg. Nachdem das pinke Shoppingmobil Ende Juni in der Stadt gesichtet wurde, steht nun fest, wann die Folgen ausgestrahlt werden. Das diesjährige Motto verspricht extravagante Looks.