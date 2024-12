Wer an dieser Haltestelle im Süden von Magdeburg auf den Bus warten muss, steht gefährlich. Und noch dazu völlig ungeschützt vor Wind und Wetter. Doch bis sich an der Situation etwas ändert, werden wohl noch Jahre vergehen.

Sichere Haltestelle in Magdeburg kommt frühestens in einem Jahrzehnt

Blick auf die Haltestelle. Sie liegt direkt an einer vielbefahrenen Hauptstraße.

Magdeburg - Die Haltestelle „Sohlen, Am Kirschberg“ liegt direkt an der vielbefahrenen Sohlener Hauptstraße. Ein eigener Wartebereich ist nicht vorhanden. Der Haltestellenmast ragt nur Zentimeter neben der Fahrbahn in die Höhe.