Bei einem verheerenden Feuer in einem Wohngebiet in Magdeburg ist ein Doppelhaus zerstört worden. Zeitweise gab es Probleme bei der Löschwasserversorgung. Ein Anwohner klagt deshalb nun die Stadtverwaltung an. Wie das Brandschutzamt reagiert.

Nach schwerem Brand in Wohngebiet: Anwohner klagt die Stadt Magdeburg an

Magdeburg - Nach dem verheerenden Brand an einem Doppelhaus im Wohngebiet Am Kirschberg in Magdeburg-Sohlen sind Anwohner in Sorge.