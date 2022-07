Verkehr in Magdeburg: Wie die Beimsstraße sicherer werden soll

In der Beimsstraße in Magdeburg soll eine neue Verkehrsinsel gebaut werden.

Magdeburg - In der Beimsstraße in Höhe der sogenannten „Pappelallee“ wird 2022 eine Verkehrsinsel angelegt. Das hat Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum am 24. März 2022 in der Stadtratssitzung bekanntgegeben.