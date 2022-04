Siedler arbeiten in Magdeburg an einer Lichterwelt im Texas-Stil

Magdeburg - Ottersleben hat sie schon, Lemsdorf wird eine bekommen und Nordwest möchte gern nachziehen. Zum Thema „Lichterwelt“ nach dem Vorbild der LED-Objekte, die während der beiden vergangenen Weihnachtszeiten in der Innenstadt installiert wurden, passiert in den Stadtteilen einiges. Auch in ihrem Stadtteil wolle man ein Lichtelement präsentieren, das die Bewohner für einen Spaziergang und Magdeburger zu einem Besuch in Nordwest animiert. So hieß es am Wochenende bei der Siedlergemeinschaft Nordwest, die ihr 85-jähriges Bestehen zunächst mit einer Abendveranstaltung in der Gaststätte „Zur Texaskiste“ feierte.