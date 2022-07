Sket-Areal in Magdeburg: Wie eine Genossenschaft bei der Entwicklung helfen soll

Für das einstige Sket-Gelände an der Salbker Straße in Magdeburg ist eine Genossenschaft gegründet worden. Mit der Entwicklung des Geländes soll auch die Kultur befördert werden.

Magdeburg - Marc Weiler, Uli Lorenz, Holger Herfurth und Matias Tosi haben für das frühere Sket-Areal an der Salbker Straße eine Genossenschaft gegründet. Die erste Veranstaltung fand am Freitag in Form einer Weihnachtsfeier für jene Firmen statt, die sich auf dem Gelände bereits angesiedelt haben. Weitere sollen folgen – und zwar mit Unterstützung der neu gegründeten Genossenschaft. Sie trägt den Namen „Betrieb 13“ und habe den Vorteil, dass sie nicht auf Profit angewiesen ist, berichtet Matias Tosi als Vorsitzender der Genossenschaft, der sich ehrenamtlich in der Vereinigung engagiert.