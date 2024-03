Skulptur nach Diebstahl eingelagert: So geht es jetzt weiter

Inzwischen wurden die Überreste der Skulptur am Apel-Brunnen im Auftrag der Stadt Magdeburg demontiert.

Magdeburg - Haben die „Spielenden Kinder“ eine andere Zukunft vor sich, als die „Spielenden Mädchen“? Diese Frage hat nicht nur die Olvenstedter in den letzten Wochen beschäftigt. Die Bronzeskulptur „Spielende Mädchen“, die vergangenen Sommer am Elbufer zerstört wurde, musste eingelagert werden – dieses Schicksal wollten das Olvenstedter Stadtteilmanagement und der Verein Kunst Mitte für das gestohlene Kunstwerk am Bruno-Taut-Ring verhindern. Jetzt steht ein Plan.