So arbeiten Höhenretter am Magdeburger Dom

Einsatz am Magdeburger Dom: Am Donnerstag waren mehrere Gruppen der Berufsfeuerwehr vor Ort. Im Einsatz war auch die Höhenrettung.

Mehrere Seile verbanden den Nordturm des Magdeburger Doms mit dem Platz davor. Sie wurden unter anderem dazu genutzt, um Material wie Leitern und eine Trage in die Höhe zu bringen.

Magdeburg - Passanten zücken ihre Mobiltelefone, um Fotos aufzunehmen. Eine Kindergartengruppe macht bei ihrem Ausflug an die frische Luft einen Zwischenstopp. Um zu erspähen, was hier los ist, machen alle lange Hälse. Noch viel länger sind aber die Seile, die die Höhenrettung der Magdeburger Berufsfeuerwehr vom Nordturm des Magdeburgs Doms bis auf den Vorplatz des Doms herabgelassen hat. Rundherum ist das Gelände mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt, das im kräftigen Wind knattert. Doch Sorgen sind nicht angebracht. Warum das so ist.