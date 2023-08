Magdeburg - „Man muss schon gut organisiert sein. Dann geht es.“ Kerstin Kallweit dreht noch mal eine Runde durch die Räume ihrer neuen Physiotherapiepraxis an der Elbuferpromenade, die in wenigen Tagen eröffnen soll. Ihre Zwillingstöchter Paulina und Isabella sind dabei. Die Dreijährigen kennen sich schon aus. Während sie zu Gymnastikbällen greifen und mit Papa Sebastian Kallweit spielen, geht die 38-Jährige in Gedanken die Abläufe bis zur Eröffnung durch. Unternehmerin und gleichzeitig Mutter zu sein, schließt sich für sie keinesfalls aus. Auch wenn der Stress schon allein dadurch steigt, dass ihr Mann an bis zu vier Tagen in der Woche in München arbeitet. Und die Arbeit dann auf ihren Schultern lastet. Sie erzählt von Glücksmomenten, aber auch von Herausforderungen und Zweifeln.

Ohne Abstriche zu machen, geht es nicht

„Nein, gepasst hat es zeitlich nicht.“ Doch Kerstin Kallweit und ihr Mann wollten immer eine Familie gründen. Dass sie ausgerechnet ein gutes Jahr, nachdem sie die Praxis ihrer ehemaligen Chefin übernommen hatte, schwanger wurde, damit hatte sie nicht gerechnet. Wie sie es schaffen würde, die Firma und die Familie unter einen Hut zu bekommen, darüber machte sie sich im Moment der freudigen Erwartung auch noch keine Gedanken. Auch noch nicht, als sie erfuhr, dass sie Zwillinge erwarten würde. Doch das änderte sich. Weil sie wusste, dass bald viel geplant werden muss.

Was sie zuversichtlich stimmte: Sie hatte es inzwischen geschafft, in der Physiotherapie auch mal Aufgaben und damit Verantwortung abzugeben. Allein gestartet, konnte sie sich schnell ein Team aus vier Mitarbeiterinnen aufbauen. Und der Stammpraxis in Rothensee folgte bald die zweite in Alte Neustadt. Inzwischen sind bei Physio MD 17 Mitarbeiter beschäftigt. Wenn demnächst die dritte Praxis im Elbbahnhof eröffnet wird, soll personell noch einmal aufgestockt werden.

Kerstin Kallweit kümmert sich hauptsächlich um die organisatorischen Belange ihres Unternehmens. Mitarbeitergespräche liegen ihr dabei am Herzen. In der Buchhaltung hilft ihr Mann mit. Was auf der Strecke bleiben musste, sei ihre Arbeit mit den Patienten. Damit Zeit für die Familie bleibt. Abstriche zu machen im Job und in der Zeit für sich selbst: Anfangs sei das schon schwierig gewesen. Damit sie ihre organisatorischen Aufgaben wahrnehmen konnte, habe sie die Babys mit in die Praxis genommen. Wegen Corona habe es länger gedauert, bis sie in die Kita konnten.

Doch die Pandemie hatte auch etwas Gutes. Ihr Mann musste während des Lockdowns nicht mehr ständig nach München, sondern konnte im Homeoffice arbeiten. „Fast zwei Jahre am Stück, das kam uns schon zugute.“ Auch weil die Mädels noch so klein waren. „Als ich wieder arbeiten gegangen bin, war er dann da, so dass wir uns abwechseln konnten“, blickt die 38-Jährige zurück. Inzwischen ist Sebastian Kallweit meist nur noch von Freitag bis Sonntag daheim in Magdeburg.

Prioritäten setzen im Jobund im Familienleben

Doch diese Tage nutzt die Familie intensiv. „Man muss viel reden. Wir machen relativ viele Planungen zusammen, nehmen uns auch als Paar Zeit“, verrät der Zwillingspapa das Erfolgsrezept einer Ehe, die seit neun Jahren hält. Und seine Frau ergänzt: „Man darf nicht zu viel wollen. Wir hatten auch mal eine Phase, da war es zu viel.“ Doch inzwischen hat sich das Familienleben eingespielt. Die Großeltern würden auch mithelfen. Und: Die Prioritäten hätten sich verschoben. Wie in der Firma sei es auch in der Familie wichtig, Routinen zu haben, Pläne zu machen.

Der klassische Tag unter der Woche startet früh. Kerstin Kallweit bringt Paulina und Isabella um 8 Uhr in die Kita und fährt dann zur Arbeit. Sie holt sie dann zwischen 15 und 17 Uhr wieder ab. Wenn ihr Mann daheim ist, bringen sie die zweieiigen Zwillinge zusammen in die Kita. So können sie die Fahrtzeit nutzen, um die nächsten Tage zu planen. Danach geht das Paar gern zusammen frühstücken. Solche Momente der Zweisamkeit seien wichtig für die Beziehung, sagen beide übereinstimmend.

Gelassenheit stattHektik und Stress

Das Paar wirkt sehr harmonisch, total ausgeglichen. Doch auch das sei nicht immer so, gestehen beide. Sie würden auch an ihre Grenzen kommen. „Es gab schon Situationen, wo ich mal einen kleinen Panikanfall hatte, aber Sebastian hat mich dann immer wieder geerdet“, sagt Kerstin Kallweit und lächelt ihren Ehemann an. Sie habe gemerkt, dass, wenn sie in Hektik verfalle, sich das auf die Kinder übertrage. Mit Gelassenheit komme sie weiter. Daheim und bei der Arbeit. Aber bedeuten Zwillinge nicht automatisch doppelte Arbeit? „Anfangs schon.“ Aber längst würden sich die beiden viel miteinander beschäftigen. Auch wenn Paulina und Isabella total verschieden seien, würden sie sich richtig gut ergänzen. Nicht immer, aber meistens. Das macht die Zwillingsmama glücklich. Dass ihr Mann vier Tage in der Woche in München sei, daran habe sie sich gewöhnt. Den Job bei BMW habe er schon kurz nach der Hochzeit 2014 angenommen. Wenn es nach der Geburt der Zwillinge nicht funktioniert hätte, wäre er auch zurückgekommen, erzählt die Physiotherapeutin. Doch es hat sich eingespielt. Aber die Wochenenden und der Urlaub gehören ganz und gar der Familie. Dann wird der Kalender zur Seite gelegt. Denn das Business bleibt an freien Tagen außen vor. Auch ein wichtiger Aspekt für das Gelingen von Kind und Karriere.