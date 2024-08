Auch in Magdeburg ist der Trend zum handwerklich produzierten Bier zu spüren. Was wird das Wochenende dazu bieten? Und auf welche Ideen setzen Magdeburger Brauer?

So entstehen in Magdeburg neue Biersorten

Magdeburg. - Über Jahrzehnte bestimmten Helles und Weizen, vor allem aber Pils, den Biermarkt. Und auch wenn diese Biersorten weiterhin große Anteile am Markt bestreiten: Längst ist wieder mehr Vielfalt gefragt. Das gilt auch in Magdeburg, wo sich Regionalität, Tradition und Kreativität in den vergangenen Jahren wieder einen Platz am Markt erobert haben.