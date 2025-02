So feiert das Kunstmuseum Magdeburg mit seinen Besuchern einen langen Abend

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen.

Magdeburg - Das Kunstmuseum Magdeburg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet die „Erlebnis-Nacht“ diesen Sonnabend.

Diese Musik wird gespielt

Laurenz Theinert und Fried Dähn präsentieren um 20.15, 21.30 und 22.45 Uhr in der Klosterkirche ihre Licht- und Musikperformance „visual piano“. Das Duo Harlekeen kombiniert um 19.30 und 21.15 Uhr poetische Texte mit Synthesizern, Gitarren und Schlagzeug. Karo Lynn ist um 20.30 und 22 Uhr zu erleben. Sie interpretiert Songs aus ihrem aktuellen Album in einer atmosphärischen Solo-Performance. Sebastian Böhlen und Max Leiß spielen ab 22.45 Uhr ein Jazz-Set mit Gitarre und Kontrabass. Viktoria Malkowski und Helga Schmidtmayer entführen um 20.45 und 21.45 Uhr das Publikum mit Barockviolinen in die Welt der Alten Musik.

Doch neben musikalischen Programmpunkten bietet die „Erlebnis-Nacht“ im Kunstmuseum noch mehr. Das Papiertheater Schnurzpiepegal erzählt um 19.45 Uhr eine humorvolle Geschichte über Außenseitertum und Selbstakzeptanz. Der Blitzmaler Salvio Dalli fertigt ab 21 Uhr in wenigen Minuten individuelle Kunstwerke an. Diese interaktive Mini-Theaterform sorgt für skurrile Momente und überraschende Wendungen. Die Schreibkräfte verbinden Literatur mit Malerei in einer Live-Performance.

Was für Filme laufen, was getanzt wird und welche Kreativangebote es gibt

In der Medienlounge werden 13 Kurzfilme gezeigt, darunter das Programm „Mückenalarm“. Kinder der Kita „Beims“ führen um 19.15 Uhr das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer auf. Mitglieder der Theaterballettschule Magdeburg präsentieren um 20 und 21.45 Uhr zeitgenössische Choreographien. Laura García Aguilera kombiniert um 21 und 22.15 Uhr in ihrer Tanzperformance Elemente aus Kunst und Bewegung. Ab 23.15 Uhr legt DJ Monastic Motion in der Klosterkirche auf.

Kreativangebote ermöglichen es, selbst künstlerisch aktiv zu werden. Besucher können so eigene Musikinstrumente bauen und im Museum ausstellen. Eine Abstimmung kürt die kreativsten Klangobjekte der Nacht. Werke der Kinder.Kunst.Klasse sind ebenfalls Teil der Ausstellung. Führungen mit den Museumsmäusen bieten einen besonderen Zugang zu den Kunstwerken der Ausstellung. Ein Kunst-Rätsel lädt zum Mitmachen ein.

Wann wird gefeiert und wie viel kostet es?

Die Erlebnis-Nacht wird gemeinsam mit dem Freundeskreis des Kunstmuseums organisiert. Unterstützt wird sie durch den „Kulturanker“ und den „Dialog der Generationen“.

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 hat zur Erlebnis-Nacht diesen Sonnabend, 8. Februar, von 19 bis 1 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.