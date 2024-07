Mehr als 70 Millionen Euro lässt sich die Stadt Magdeburg den Neubau am Universitätsplatz kosten. Dabei drängt die Zeit.

So geht es mit dem Bau der neuen IGS im Zentrum Magdeburgs weiter

Schule in Magdeburg

Magdeburg - Mit einem finanziellen Umfang von rund 70 Millionen Euro ist die geplante Integrierte Gesamtschule (IGS) am Universitätsplatz eine der größten Investitionen der Landeshauptstadt Magdeburg in den kommenden Jahren. Standort für den neuen Schulkomplex mit mehreren Gebäuden ist zwischen der Listemannstraße und der Walther-Rathenau-Straße. Oberbürgermeisterin Simone Borris hat diesen Freitag im Rathaus den Bauantrag von Katrin Gabriel, Projektleiterin beim Totalauftragnehmer Goldbeck, entgegengenommen. Nachdem das Unternehmen im Mai grünes Licht für das Projekt bekommen hatte, wurden die umfangreichen Unterlagen innerhalb von knapp zwei Monaten erstellt.

Wann Baustart für die neuen Schule in Magdeburg ist

Als nächstes stehen die Ausführungsplanung und Terminabsprachen auf dem Programm, so Katrin Gabriel. Im Herbst soll der Bau beginnen. Bereits abgeschlossen sind Baugrunduntersuchungen und die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg.

Dass die Chefin der Magdeburger Stadtverwaltung ein Formular entgegennimmt, ist keineswegs selbstverständlich. Grund ist zum einen die enorme Investitionssumme: In einer ähnlichen Größenordnung wurde in Magdeburg noch nie in den Neubau einer Schule investiert. Zum anderen drängt die Zeit: Aufgrund derzeit steigender Schülerzahlen im Bereich der weiterführenden Schulen und auch aufgrund der Perspektiven auf eine steigende Einwohnerzahl dank der Intel-Ansiedlung werden Kapazitäten benötigt. Oberbürgermeisterin Simone Borris spricht von einem Schmuckstück einer Schule, das hier neu entstehen wird, zu dem die Jugendlichen gern gehen werden.

Optimismus herrscht im Kommunalen Gebäude-Management, dass die Baugenehmigung zügig erteilt wird. Chris Wasser begleitet das Vorhaben seitens des Eigenbetriebs der Stadt und sagt: „Von Beginn an waren alle zuständigen Behörden beispielsweise aus der Bauverwaltung und seitens der Feuerwehr eng eingebunden, so dass hier keine Verzögerungen zu befürchten sind.“

Was der Neubau der Schule in Magdeburg der Stadt bringt

Platz geschaffen wird mit dem Neubau für die IGS „Willy Brandt“, die bislang am Westring sitzt nicht allein mit dem Ziel, dass die IGS am neuen Standort auf sieben Klassenzüge wachsen kann. Vielmehr wird am Westring mit deren Wegzug auch die Möglichkeit geschaffen, ein weiteres kommunales Gymnasium zu eröffnen.

Zu dem Schulkomplex gehören neben den Gebäuden mit Unterrichts-, Aufenthalts- und Verwaltungsräumen auch eine Mensa, eine Drei-Feld-Sporthalle und Sportfreiflächen. Gebaut wird auf einem Grundstück mit rund 14.000 Quadratmetern, in den Gebäuden werden auf mehreren Etagen rund 22.700 Quadratmeter genutzt. Die Schule ist für bis zu 2.000 Schüler und 120 Lehrer ausgelegt. Sie soll im Sommer 2027 in Betrieb gehen. Die Sporthalle kann von drei Schulklassen gleichzeitig genutzt werden und steht auch für den Vereinssport zur Verfügung.