Hochwasserschutz und Elbe So geht es mit dem Deichbau in Magdeburg weiter

Das jüngste Elbe-Hochwasser in Magdeburg ist eine Mahnung. In den bewohnten Gebieten in Cracau und Prester sowie in der Kreuzhorst müssen große Deichabschnitte noch grundhaft saniert werden. Das ist der aktuelle Stand der Planung.