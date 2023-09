So hat Magdeburg seine Schulen in Sachen Schulsozialarbeit sortiert

Magdeburg - In den vergangenen Jahren hat sich in Magdeburg die Schulsozialarbeit zu einer wesentlichen Säule im Schulbetrieb entwickelt. Unter anderem sind Schulsozialarbeiter für Beratung und Einzelfallhilfe, für sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und offene Angebote, Präventionsarbeit, Krisenintervention und Begleitung im Übergang Schule-Beruf zuständig.

Warum eine Reihenfolge

Finanziert werden die Stellen gemeinsam von EU und Land sowie den Kommunen. Für das kommende Jahr steht eine neue Förderperiode an, für die das Land als Fördermittelgeber von den Kommunen und damit auch von der Landeshauptstadt Magdeburg eine Prioritätenliste eingefordert hat. Diese ist nun vom Stadtrat beschlossen worden. Auf der Liste sind für Magdeburg 72 Positionen mit Schulen in städtischer wie in freier Trägerschaft und aus allen Bereichen von der Grundschule über Gemeinschafts- und Förderschulen und Gymnasien bis hin zu berufsbildenden Schulen vermerkt.

In der Debatte hatte Kathrin Meyer-Pinger (FDP) darauf hingewiesen, dass nicht allein die Schulen in besonderen sozialen Lagen berücksichtigt werden dürfen, denn an allen Schulen bestehe aus den verschiedensten Gründen Bedarf. Hintergrund dieser Ausführung ist die auch bei Rednern wie Dennis Jannack, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und Linke-Stadtrat, angeklungene Kritik, dass das Land sich einen Eingriff in die Prioritätenliste vorbehält, ohne dass die Kommunen dazu am Tisch sitzen. Jannacks Forderung: eine transparente und dauerhafte Förderung der Schulsozialarbeit. Matthias Borowiak (Grüne) bekräftigte die Bedeutung für eine flächendeckende Versorgung mit Schulsozialarbeitern.

Lehrer und Schulsozialarbeiter

Während die übrigen Fraktionen die Liste befürworteten, gab es von der AfD-Fraktion geschlossen Stimmenthaltungen. AfD-Stadtrat Ronny Kumpf hatte dies damit begründet, dass in Zeiten knapper Kassen Kosten gespart werden müssen. Man solle darüber nachdenken, ob Schulsozialarbeiter auch mehrere Schulen betreuen können und müsse für eine ausreichende Versorgung mit Lehrern sorgen.

Dieses Argument wollten weder CDU-Stadtrat Wigbert Schwenke noch SPD-Stadtrat Falko Grube in ihren Redebeiträgen gelten lassen: Benötigt würden mehr Lehrer wie Schulsozialarbeiter. Aus diesem Grund, so Schwenke, engagiere sich die Stadt seit Jahren in dem Bereich mit Eigenmitteln. Und Falko Grube sagte: „Selbst bei einer 100-prozentigen Versorgung mit Lehrern werden Schulsozialarbeiter gebraucht.“

An welchem Platz steht welche Magdeburger Schule