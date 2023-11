Befeuern Krisen in der Welt die Arbeitslosigkeit in Magdeburg? Jetzt liegen Zahlen für den Oktober 2023 vor.

So hat sich in Magdeburg im Oktober die Zahl der Arbeitslosen entwickelt

Magdeburg - Ukrainekrieg, Nahostkonflikt und Energiekrise – die Wirtschaft muss in diesem Jahr mit schwierigen Rahmenbedingungen klarkommen. Nachdem die Arbeitslosenzahlen nach dem Umbruch 1990 in Magdeburg in die Höhe geschnellt waren, sank die Zahl der Arbeitslosen vor der Corona-Krise auf unter 10.000. Längst war dieser Wert überschritten worden. Die Frage: Treiben die aktuellen Krisen die Zahlen der Menschen ohne Beschäftigung weiter in die Höhe? Am Donnerstag hat die Agentur für Arbeit die Zahlen für Oktober vorgelegt.

Arbitslosenquoten im Raum Magdeburg im Oktober 2023. Grafik: MRM/Büttner

Die gute Nachricht: Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat September um 216 Betroffene gesunken. Damit waren 10.736 Personen in der Landeshauptstadt arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,5 Prozent. Im Oktober 2022 betrug die Arbeitslosenquote 8,0 Prozent und es waren 10.073 Personen arbeitslos gemeldet.

Was in Magdeburg den Arbeitsmarkt stabilisiert

„Trotz unterschiedlicher Herausforderungen und dem nahenden Winter bleibt der Arbeitsmarkt stabil. Neueinstellungen sowie im Herbst beginnende Ausbildungen und Qualifizierungen führen zudem zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat“, erklärt Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord. Konjunkturelle Herausforderungen aufgrund der Weltlage bildeten sich aber weiterhin in einer höheren Arbeitslosigkeit als im letzten Jahr ab.

Auch der Fachkräftebedarf prägt weiterhin das Geschehen am Arbeitsmarkt. Sprich: Die Unternehmen suchen Mitarbeiter und haben zum Teil große Probleme, freie Stellen in einer angemessenen Zeit, in einer Reihe von Fällen überhaupt zu besetzen. Die passgenaue Besetzung von gemeldeten Arbeitsstellen erforderet aber meist gute Einarbeitung oder eine Weiterqualifizierung. „Dafür stehen der Arbeitsagentur und den Jobcentern passende Instrumente zur Verfügung“, macht Kaschte deutlich. Ansprechpartner gibt es bei der Agentur sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.