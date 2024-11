Die Landeshauptstadt Magdeburg strebt eine klimaneutrale Wärmeversorgung an. Die Stadt stellte nun ihre aktuelle Wärmeanalyse vor, erklärte, wie hoch der Bedarf ist und wo Potenzial für den Ausbau von Netzen besteht.

So heizt Magdeburg

Magdeburg. - Die Stadt Magdeburg macht Tempo in Sachen Klimaschutz: Mit der kommunalen Wärmeplanung geht sie einen wichtigen Schritt, um die Wärmeversorgung bis spätestens 2045 klimaneutral zu gestalten. Bereits seit Anfang 2023 arbeitet die Stadt in Kooperation mit den Stadtwerken Magdeburg und der Ingenieurgesellschaft Fichtner an diesem umfangreichen Projekt.