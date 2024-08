Wie können preiswerte Wohnungen in Magdeburg gebaut werden? Das ist jetzt Thema für den Stadtrat.

Die eigenen Wohnungsschlüssel zu bekommen - angesichts hoher Kosten ist das auch für viele Magdeburger ein Problem. Was könnte hier sozialer Wohnungsbau bringen?

Magdeburg. - Unterstützung gibt es aus dem Magdeburger Bauausschuss für einen Antrag der Sozialdemokraten: Diese wollen im Stadtrat eine Mehrheit dafür gewinnen, dass in Magdeburg der soziale Wohnungsbau angekurbelt wird. SPD-Stadtrat Falko Grube: „Zwar wird im Moment viel gebaut. Doch dabei handelt es sich ja eher um höherpreisige Angebote.“ Doch was kann die Stadt tun? Was können die Menschen vom Stadtrat erwarten?