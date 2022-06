So läuft der Nahverkehr mit dem „Überbrücker“ nach Cracau in Magdeburg

Seit 4. September fahren keine Straßenbahnen mehr über den Strombrückenzug in die ostelbischen Gebiete von Magdeburg. Wer von Cracau in die Innenstadt möchte, muss auf den Ersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Die Volksstimme machte den Selbsttest.

Magdeburg - Noch bis zum Ende dieses Jahres ist Cracau komplett vom Straßenbahnverkehr abgeschnitten. Schuld daran sind die Bauarbeiten für den Ersatzneubau des Strombrückenzugs, genauer gesagt der Anschluss der neuen Verkehrsanlage am Heumarkt an den Bestand. Die Bahnen der Linie 4 und 6 werden derweil über den Nordbrückenzug umgeleitet. Vom Messegelände/Jerichower Platz aus haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese fahren als „Überbrücker“ zum Pechauer Platz. Es ist gegen 6.30 Uhr am Freitagmorgen. Der Volksstimme-Reporter wartet auf die Einfahrt der Linie 4. Um 7.05 Uhr soll der Endhalt in Cracau erreicht sein. Mal sehen, ob das klappt.