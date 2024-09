So lief das 33. Drachenfest Volksstimme in Magdeburg

Magdeburg - Gerangel auf den Hüpfburgen, lange Schlangen vor dem Glücksrad der Volksstimme und vor dem Eiswagen – beim Drachenfest der Volksstimme haben der blaue Himmel, der Sonnenschein und ein buntes Programm für die ganze Familie zahlreiche Besucher angelockt.

Bereits zum 33. Mal fand das Fest statt. Bunte Drachen, die am Himmel flogen, haben schon von weit weg verraten, dass im Florapark-Garten etwas los sein muss. Die Familien kamen mit selbst gebastelten und selbst gekauften Drachen zur Grünfläche und nutzten den ein oder anderen Windstoß, um sie fliegen zu lassen.

Es gab ein buntes Bühnenprogramm. Unter anderem sorgte das Folklore-Ensemble-Magdeburg mit verschiedenen Tanzgruppen für Unterhaltung. Hier tanzen Matrosinnen für das Publikum. Foto: Lena Bellon

Wer Lust auf etwas Süßes hatte, wurde am Zuckerwatten-Stand fünfig. Foto: Lena Bellon

Drachen basteln und steigen lassen

Wer keinen dabei hatte, konnte auch vor Ort einen eigenen basteln – so wie die sechsjährige Renée und der siebenjährige Henry, die sich beide für einen blauen Drachen entschieden haben. An anderen Ständen konnten Figuren bemalt oder Herbstdeko gebastelt werden. Mit etwas Glück konnten auch Gewinne am Glücksrad der Tageszeitung abgestaubt werden.

Bunte Drachen flogen über dem Fest im Florapark-Garten. Foto: Lena Bellon

Zahlreiche Kinder kamen zum Fest, um zu toben und zu klettern. Foto: Lena Bellon

Tierische Besucher beim Volksstimme-Fest in Magdeburg

Währenddessen gab es ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne. Verschiedene Tanzgruppen des Folklore-Ensemble-Magdeburg sind aufgetreten – mal als kleine Clowns, mal als Matrosinnen. Vor der Bühne und auf dem gesamten Festgelände waren gleich vier Maskottchen unterwegs, die ein beliebtes Fotomotiv für die Kids, aber auch für die Erwachsenen waren. Von der Volksstimme war der Biber Vobi und die Zeitungsente Paula am Start.

Das Glücksrad war eine beliebte Attraktion beim Drachenfest. Die Azubis Lena Mollenhauer und Paul Ladwig haben die Preise verteilt. Foto: Lena Bellon

Eins der Volksstimme-Maskottchen, die Ente namens Paula war auch vor Ort. Foto: Lena Bellon

Der Volksstimme-Biber „Vobi“ begrüßt die Gäste. Foto: Lena Bellon

Die Wohnungsgenossenschaft MWG, die das 33. Drachenfest mitveranstaltete, hatte ebenfalls tierische Unterstützung mitgebracht. Die Maus Susi und der Hase Tobi waren zu Besuch.

Die MWG hat das Fest mitgestaltet. Daher waren auch die Maus Susi und der Hase Tino zu Gast. Foto: Lena Bellon

Die vier Maskottchen sollten jedoch nicht der einzige tierische Besuch bleiben. Als Abschluss des Bühnenprogramms gab es nämlich Hennings Papageienshow. Schätzungsweise waren am Sonnabend rund 2.000 Besucherinnen und Besucher im Florapark-Garten.