Magdeburg - In Magdeburg wird viel gearbeitet. Doch wie sieht es mit dem Verdienst aus? Aufschluss geben Zahlen des Statistischen Landesamts.

Wie viel verdient man in Magdeburg?

Bei den Bruttolöhnen und -gehältern lag Magdeburg im Jahr 2020 im Landesvergleich im Schnitt mit 33.234 Euro an der dritten Stelle. Das geht aus den vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Zahlen hervor. Mehr gab es nur im Saalekreis und in Halle. Mit einem Anstieg um 940 Euro im Vergleich zum Vorjahr konnten die Arbeitnehmer in der Landeshauptstadt dabei aber die größten Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr verbuchen.

Nach Dessau-Roßlau folgen die Landkreise der Region auf den Plätzen fünf bis acht: Den Arbeitnehmer im Landkreis Börde wurden im Schnitt pro Kopf 31.501 Euro – das ist eine Steigerung um 385 Euro – und denen im Jerichower Land 30.869 Euro – das sind 487 Euro mehr – gezahlt. Es folgen der Salzlandkreis mit 30.615 Euro und einem Zuwachs um 582 Euro und Anhalt-Bitterfeld mit 30.601 Euro – hier liegt der Zuwachs bei 354 Euro. Der Schnitt für ganz Sachsen-Anhalt hatte bei 31.447 Euro gelegen.

Wo liegt Sachsen-Anhalt beim Einkommen?

Mit dem Blick auf ganz Deutschland zeigt sich, dass Sachsen-Anhalt weiterhin zu den Gebieten mit vergleichsweise geringen Durchschnittslöhnen gehört. Laut dem Statistischen Bundesamt hatte der durchschnittliche Jahresverdienst im Jahr 2020 bundesweit 36.951 Euro betragen. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte hatte Wolfsburg mit 63.189 Euro pro Jahr. Der niedrigste Wert liegt ebenfalls im Westen Deutschlands – und zwar bei 26.936 im Landkreis Südwestpfalz. Dieser befindet sich im Südwesten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und grenzt an das Saarland und an Frankreich.

Im Vergleich der Länder lag Hamburg mit einem Durchschnittsbrutto pro Arbeitnehmer und Jahr von 43.567 Euro vorn, gefolgt von Hessen mit 41.029 Euro. Sachsen-Anhalt kam auf den 14. Rang unter den 16 deutschen Bundesländern – niedrigere Durchschnittswerte gab es allein in Mecklenburg-Vorpommern mit 30.919 und in Thüringen mit 31.072 Euro.

Wie ist der Trend bei den Einkommen in Magdeburg?

Ein Blick auf die Jahre zuvor zeigt indes, wie die Einkommen gestiegen sind. So hatte der Bruttoverdienst im Schnitt im Jahr 2000 in Magdeburg noch bei 20.155 Euro gelegen. Die 25.000er-Marke wurde 2012 mit 26.125 überschritten und die 30.000er-Marke im Jahr 2017 mit 30.449 Euro. Während in einigen Landkreisen von 2019 auf 2020 sogar ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, war dies in keiner Region Sachsen-Anhalts der Fall.