So möchte die Magdeburger Stadtbibliothek ihr 500-jähriges Bestehen feiern

Magdeburg - Zu den ältesten Stadtbibliotheken in ganz Deutschland gehört die aus Magdeburg. Ihre Geschichte beginnt mit der Übergabe des Augustinerklosters und seiner Klosterbibliothek an den Rat der Stadt am 6. November 1525. Die Reformation prägt nicht nur die Entstehungsgeschichte dieser ältesten öffentlichen Kultur- und Bildungseinrichtung Magdeburgs, sie bildet sich auch bis in die Gegenwart im 85.000 Bücher umfassenden historischen Bestand der Bibliothek in großer Breite und Vielfalt ab. Ein guter Grund zu feiern, finden die Magdeburger.