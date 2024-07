Magdeburgs neuer Schwimmheld Lukas Märtens brachte auch in seinem zweiten Finale eine starke Leistung. Über 200 Meter Freistil holte der frischgebackene Olympiasieger Platz fünf - motiviert auch von einer FCM-Fahne.

So schaffte es die FCM-Fahne zu Olympia nach Paris

FCM-Fahne Olympia live im TV vor Millionen Zuschauern in der ARD: Links telefoniert kurz vor dem Start noch Lukas Märtens' Mutter, rechts daneben sein Onkel Thomas mit der FCM-Fahne aus dem heimischen Magdeburg.

Magdeburg/Paris - Der vierte Wettkampftag bei Olympia in Paris brachte das zweite Finalrennen für den Magdeburger Freistil-Spezialisten Lukas Märtens. Der Schützling von Heimtrainer Bernd Berkhahn vom SC Magdeburg legte auch bei seinem zweiten Finale eine starke Leistung hin. Der 400 Meter-Freistil-Olympiasieger vom 27. Juli 2024 kraulte zwei Tage später auf einen hervorragenden fünften Platz. Eine Rolle spielte dabei auch eine FCM-Fahne - und das kam so.

Lukas Märtens ist nicht nur ein Weltklasse-Schwimmer vom SC Magdeburg, sondern auch ein heimatverbundener Typ. Geboren und aufgewachsen in Magdeburg durchlief er beim Schwimmen nahezu alle Altersklassen beim SC Magdeburg, schielte aber stets auch zu anderen Sportarten - als Fan.

SC Magdeburg und 1. FC Magdeburg im Blick

Die Handballer des SC Magdeburg und die Fußballer von 1. FC Magdeburg haben es ihm dabei besonders angetan. Häufig war er auch selbst in der MDCC-Arena (seit dieser Saison Avnet-Arena) zu Gast und feuerte die Mannschaft um Baris Atik und Neu-Kapitän und Torwart Dominik Reimann an.

Nicht ganz unschuldig an dem glühenden Fanherz auch für andere Sportarten dürfte Lukas' Onkel Thomas sein. Der hat seit Jahren eine Dauerkarte beim 1. FC Magdeburg und verfolgt die FCM-Spiele regelmäßig auf der Osttribüne - und ist natürlich auch ein großer Fan seines schwimmenden Neffen Lukas.

Bekenntnis im Schwimmstadion

Folglich begleitete Thomas seinen Neffen gemeinsam mit dessen Mutter Anja zu den Spielen nach Paris und feuert ihn im Schwimmstadion an. Mit im Gepäck: Bei Mutter Anja ein Deutschland-T-Shirt mit der Aufschrift Germany. Bei Onkel Thomas eine etwa 1,50 Meter breite FCM-Fahne. Die ließ er dann im Schwimmstadion in Paris auf der Tribüne der La Defense Arena über die Bande hängen und wurde prompt dabei von dem Kameras kurz vor dem Start von Lukas Märtens eingefangen und in alle Welt versendet. Das entging auch ARD-Sportreporter Tom Bartels nicht, der die Zuschauer darüber kurz aufklärte.

Starker fünfter Platz und neue Rennen

Ein paar Minuten später startete das Rennen über 2oo Meter Freistil, das Lukas Märtens mit einem starken fünften Platz beendete. Glückwunsch.

Doch schon einen Tag später werden Lukas Märtens und vermutlich auch die FCM-Fahne einen weiteren Auftritt haben. Aller Voraussicht nach wird Lukas Märtens am Dienstag, 30. Juli 2024, Teil der deutschen Staffel über 4 x 200 Meter Freistil sein. Den Deutschen Schwimmern werden dort durchaus gute Chancen eingeräumt - auch dank eines superstarken Lukas Märtens mit erneut blau-weißer Unterstützung von den Rängen.