Schutz vor Unfällen, Extremwetter, Verschleiß So sicher sollen Magdeburgs neue Behelfsbrücken werden

Am Montag, den 28. Juli, wurde die zweite Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg eingeschoben. Die Freigabe für den Verkehr rückt immer näher. Doch wie sicher sind die neuen Behelfsbrücken eigentlich?